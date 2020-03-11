تقرير: طيران التحالف يشن 10 غارات جوية على محافظة حجة اليمنية

أفاد تقرير إخباري بأن طيران التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، شن اليوم الأربعاء، عشر غارات جوية على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة للحوثيين، نقلا عن مصدر أمني، أن "طيران العدوان (التحالف) استهدف بثماني غارات مديريتي حرض والمزرق في محافظة حجة، وشن غارتين على منطقة العطن بمديرية بكيل المير في المحافظة ذاتها".

وكانت الجماعة قد اتهمت التحالف بشن 40 غارة جوية على أربع محافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ولم تتطرق الجماعة، المتهمة بتلقي الدعم من إيران، إلى نتائج هذه الغارات الجوية، وما إذا كانت قد أسفرت عن خسائر.

وتشهد اليمن حربا منذ أكثر من خمس سنوات بين القوات الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي المسنودة من التحالف العربي من جهة، ومسلحي جماعة الحوثي من جهة أخرى. وخلفت الحرب واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.