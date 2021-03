بوريل: الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بشكل وثيق مع مصر من أجل منطقة مزدهرة

قال الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إنه أجرى، أمس الأربعاء، مناقشة جيدة ومفتوحة مع سامح شكري وزير الخارجية، حول التطورات الإقليمية بما في ذلك ملف سد النهضة وليبيا والعلاقات الثنائية في ضوء الأجندة الجديدة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف بوريل، خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بشكل وثيق مع مصر من أجل منطقة مزدهرة.

وأجرى سامح شكري وزير الخارجية، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع المُمثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات ملف سد النهضة، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن المُستجدات الإقليمية.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال تطرق إلى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي التي أقرها الاتحاد للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧، وما تم الاتفاق عليه من طرح مصر لأولوياتها في هذا الشأن، خاصة المشروعات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية، والنقل، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي.

كما استعرض وزير الخارجية خلال الاتصال موقف مصر الساعي للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة من خلال عملية تفاوضية جادة وفعالة تُمكِّن الدول الثلاث من الوصول للاتفاق المنشود.

I spoke last evening with #Egypt FM Shoukry. Good and open discussion on regional developments incl #GERD, Libya & bilateral relations in view of the new Agenda for the Mediterranean. EU will keep working closely engaging with #Egypt for a prosperous neighbourhood.@MfaEgypt