الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية العشرية في حدود المتوسط

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في ثاني أيام سلسلة مزادات بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل هذا الأسبوع، أعلنت وزارة الخزانة اليوم الأربعاء بيع سندات أجل 10 سنوات بقيمة 38 مليار دولار، حيث جاء الطلب عليها في حدود المتوسط تقريبا.

وبلغ سعر العائد على السندات العشرية 523ر1% من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 38ر2 مرة.

يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات مدتها 10 سنوات الشهر الماضي بقيمة 41 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 155ر1% ومعدل التغطية 37ر2 مرة من قيمة الطرح.

وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العشر سنوات 42ر2 مرة.

وحظيت نتيجة الاكتتاب في السندات العشرية الشهر الحالي اهتماما أكثر من المعتاد في ظل تركيز أسواق المال على سعر العائد على هذه السندات باعتبارها القياسية للسندات الأمريكية وأثرت بدرجة كبيرة على التعاملات في بورصة الأسهم الأمريكية خلال الفترة الأخيرة.

كانت وزارة الخزانة قد أعلنت أمس نتيجة الاكتتاب في طرح بقيمة 58 مليار دولار من السندات الثلاثية حيث جاء الاكتتاب فوق المتوسط.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا الخميس نتيجة الاكتتاب في طرح سندات مدتها 30 عاما بقيمة 24 مليار دولار.