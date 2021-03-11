تعليم الغربية يكرم المدارس الحاصلة على المراكز الأربعة في مسابقتي الإذاعة المدرسية ومعرض صحافة الطفل

هنأ ناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، أمير عبدالجواد خضر موجه عام الصحافة بالمديرية، نيابة عن المدارس التي حصلت على المراكز الأربعة على الجمهورية في مسابقتي الإذاعة المدرسية ومعرض صحافة الطفل للعام الماضي 2019 / 2020، وذلك لمراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقدم وكيل الوزارة، 3 شهادات تقدير، لمدارس الدكتور نزيه خلف الإبتدائية بإدارة زفتى التعليمية الفائزة بالمركز الأول للمرحلة الإبتدائية، ومدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، بإدارة شرق المحلة التعليمية، الفائزة بالمركز الرابع للمرحلة الثانوية العامة، ومدرسة الشهيد وائل طاحون الإعدادية، بإدارة كفر الزيات التعليمية، الفائزة بالمركز الخامس.

الجدير بالذكر أن المديرية حصلت على المركز الرابع الجمهوري في مسابقة معرض صحافة الطفل، ضمن مسابقة القطاع الثالث الذي يضم محافظات الجيزة والدقهلية ودمياط وقنا، وذلك بحضور الدكتور السيد العراقي مدير عام الشؤون التنفيذية بالمديرية.

وقد وجه وكيل الوزارة، الشكر للمدارس الفائزة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، والمزيد من الإنجازات والنجاحات.