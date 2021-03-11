انطلاق حفل افتتاح «الأهلي الأقصر»

انطلق منذ لحظات حفل افتتاح «الأهلي الأقصر» في حضور مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعصام الحملي مدير أمن الأقصر، وقيادات المحافظة، وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ولفيف من قيادات الأهلي ونجوم كرة القدم السابقين والعائلات الكبيرة بمدينة الأقصر.

بدأ الحفل بإذاعة النشيد الوطني وأعقبه نشيد الأهلي، وبعد ذلك يتم عرض فيلم قصير عن تاريخ الأهلي وإنجازاته، وفيلم آخر عن «الأهلي الأقصر»، كما يتخلل الحفل كلمة للكابتن الخطيب وكلمة للدكتور أشرف صبحي، وكلمة سيف الوزيري، إلى جانب عروض فنية مميزة.