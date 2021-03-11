انطلاق حفل افتتاح «الأهلي الأقصر»

انطلق منذ لحظات حفل افتتاح «الأهلي الأقصر» في حضور مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعصام الحملي مدير أمن الأقصر، وقيادات المحافظة، وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، ولفيف من قيادات الأهلي ونجوم كرة القدم السابقين والعائلات الكبيرة بمدينة الأقصر.
بدأ الحفل بإذاعة النشيد الوطني وأعقبه نشيد الأهلي، وبعد ذلك يتم عرض فيلم قصير عن تاريخ الأهلي وإنجازاته، وفيلم آخر عن «الأهلي الأقصر»، كما يتخلل الحفل كلمة للكابتن الخطيب وكلمة للدكتور أشرف صبحي، وكلمة سيف الوزيري، إلى جانب عروض فنية مميزة.