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مسؤول سعودي ينفي لقاء محمد بن سلمان ونتنياهو في الإمارات


نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 3:19 ص | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 3:19 ص

نفى مسئول سعودي، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، حول لقاء مرتقب بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، في وقت سابق من، يوم الأربعاء، أن نتنياهو ”سيزور الإمارات، غدًا الخميس، وسيُجري محادثات مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأن محمد بن سلمان قد ينضم لهما“.

ونقلت ”رويترز“ عن مصدر سعودي مسؤول دون الكشف عن هويته، تأكيده أن“الأمير محمد لن يزور الإمارات، غدًا (الخميس)، ولن يجتمع بنتنياهو“.

‎ولم يصدر بعد تأكيد رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أو من الإمارات بشأن الزيارة التي أرجأها نتنياهو، الشهر الماضي، بسبب جائحة كورونا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان نتنياهو سيتوجه إلى البحرين مثلما كان يعتزم خلال رحلته السابقة إلى الخليج التي تأجلت، في فبراير.

وكانت إسرائيل أقامت علاقات رسمية مع الإمارات، والبحرين، في سبتمبر الماضي، في إطار اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية.

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