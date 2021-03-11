الصفدي: السلام لن يتحقق مادامت هناك إجراءات غير شرعية إسرائيلية تكرس الاحتلال



قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن السلام لن يتحقق مادامت هناك إجراءات غير شرعية إسرائيلية تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين، مشددًا على أهمية التحرك بفعالية للحد من الخطوات التي تقتل فرص تحقيق السلام وفي مقدمتها بناء المستوطنات الإسرائيلية والانتهاكات في القدس والأماكن المقدسة.



وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، مساء الخميس، أن الإجراءات الإسرائيلية لا تدفع نحو البيئة التي تحقق السلام بل تكرس الصراع، مؤكدًا الاستمرار في الجهود من أجل تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بالقضية الفلسطينية.



وأكد أن القضية الفلسطينية الأساس، فضلًا عن أن السلام العادل لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.



وأشاد باهتمام المجتمع الدولي لإيجاد أفق حقيقي نحو السلام واستعادة المفاوضات الفاعلة، إضافة إلى البوادر الجديدة من الإدارة الأمريكية الجديدة، التي سيتم التفاعل معها بشكل إيجابي ومنتج.