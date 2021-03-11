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الجزائر: إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو المقبل

الجزائر
الجزائر
(د ب أ)
نشر في: الخميس 11 مارس 2021 - 8:32 م | آخر تحديث: الخميس 11 مارس 2021 - 8:32 م

حدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تاريخ 12يونيو المقبل ، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها اليوم الخميس ، إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وطبقا للدستور وقع اليوم الخميس 11 مارس الجاري ، المرسوم الرئاسي رقم 96/01 المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة الخاصة بالانتخابات التشريعية، والذي يحدد تاريخ تنظيمها يوم السبت 12 يونيو العام الجاري.

وكشف ذات المصدر ان الرئيس تبون، وقع أمس الأربعاء، على الأمر رقم 21/01، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كان تبون، وقع نهاية فبراير على مرسوم حل الغرفة السفلى للبرلمان ( المجلس الشعبي الوطني) تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

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