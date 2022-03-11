 روسيا تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد إجتماع حول أنشطة بيولوجية عسكرية أمريكية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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روسيا تطالب مجلس الأمن الدولي بعقد إجتماع حول أنشطة بيولوجية عسكرية أمريكية في أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 4:56 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 5:08 ص
طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بشأن مزاعم تطوير الولايات المتحدة لأسلحة بيولوجية في أوكرانيا، وفقا لما قاله دميتري بوليانسكي النائب الأول للمبعوث الروسي لدى الأمم المتحدة.

وجاء في تغريدة لبوليانسكي عبر تويتر" طلبت البعثة الروسية عقد إجتماع -لمجلس الأمن-في 11 مارس لمناقشة الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على أراضي أوكرانيا".

ووفقا لدبلوماسيين ، فإنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الطارئ في الساعة 10 صباحا بتوقيت نيويورك (1500 بتوقيت جرينتش ).

وادعت وزارة الدفاع الروسية بأن هناك شبكة من المعامل البيولوجية في أوكرانيا تعمل نيابة عن وزارة الدفاع الأمريكية، وهو الإدعاء الذي طالما تم نفيه باعتباره غير دقيق.

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