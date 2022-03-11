أوكرانيا تعلن عودة 215 ألف من مواطنيها من الخارج

أعلن المتحدث باسم سلاح حرس الحدود الأوكراني، أندريه ديمشينكو، أنه حتى اليوم الجمعة، عاد إلى البلاد حوالي 215 ألفا من مواطنيها من الخارج، وأن 80% منهم رجال.

وأضاف المتحدث أن حركة المسافرين على الحدود مع الاتحاد الأوروبي ومولودوفا لا تزال كثيفة، بحسب وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأوضح: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عبر الحدود 118ألف شخص، بالطبع الغالبية العظمى منهم نساء وأطفال".

كان الجيش الأوكراني أعلن أمس الأول الأربعاء أن نحو 14500 شخص دخلوا أوكرانيا للمشاركة في مهام قتالية خلال الأيام القليلة الماضية لمواجهة الغزو الروسي لبلادهم.

وقال الجيش إن من بين هؤلاء 12 ألف أوكراني عادوا للانضمام إلى جهود الدفاع الوطني.