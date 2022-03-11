تحدّثت الفنانة ميمي جمال، عن الوسط الفني في السنوات الأخيرة وتحديدًا بعد عام 2011 قائلةً: "الوسط كله انقلب".

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج "وشوشة" عبر شاشة "النهار": "الوسط أصبح أشبه بإنك تكون قلبت صفحة من كتاب ودخلت صفحة جديدة، محتاجة أقرأها علشان أفهمها.. التمثيل اتغير".

وأرجعت ميمي، هذا التغيير لما قالت إنه عدم وجود نصوص كثيرة من كتاب مصريين، فتم الاقتباس من أفلام أجنبية ويعملون على تمصيرها وفق تعبيرها، وتابعت: "الفكرة (في الأعمال دي) مش بتاعتنا ومش شبهنا ومش لحمنا.. بدأنا ندخل في المخدرات والخناقات والستات اللي ماشية غلط".

وأوضحت أن هذه الأعمال غيّرت من سلوكيات الأجيال الجديدة وصنعت منها عنفًا، وأبدت معارضتها لفكرة أن الفن مرآة للمجتمع وعارضت أيضًا فكرة أن الفن يُحرض على السلوكيات الخاطئة، لكنها رأت أن الفن لا يُظهر الطريق الصحيح.

وتابعت: "وصلنا لدرجة إن واحد قطع رقبة واحد ماشي في الشارع وماسكها في إيده وماشي.. مكناش بنشوف الكلام ده في مصر قبل كده".

واعتبرت أن هذه السلوكيات ناتجة عن وجود "كبت داخلي" يسعى صاحبه لإخراجه وبالتالي سيخرجه إما بشكل جيد أو بالطريقة التي يشاهدها في التلفزيون.