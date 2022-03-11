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كندا تحظر استيراد المنتجات النفطية من روسيا

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 3:52 م | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 3:52 م

فرضت كندا، اليوم الجمعة، حظرًا على استيراد المنتجات النفطية من روسيا، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.
ونقلا عن موقع «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة، جاء في القرار أنه يأتي كجزء من العقوبات المناهضة لروسيا، فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على التدابير الاقتصادية الخاصة ضد روسيا، فإنه «يحظر على أي شخص في كندا وأي كندي خارج كندا استيراد أو شراء أو الحصول على عدد من المنتجات البترولية من روسيا أو من أي شخص في روسيا».
وأضافت السلطات الكندية وزارة الدفاع الروسية، وجهاز المخابرات الخارجية الروسي، و29 شركة أخرى من مجمع الدفاع الروسي إلى قوائم العقوبات الخاصة بها، جاء ذلك على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أن أوتاوا ستفرض عقوبات على 5 مواطنين و32 منظمة روسية.

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