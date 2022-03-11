لم يفلح فريق برشلونة الإسباني في مواصلة سلسلة انتصاراته في مبارياته الأخيرة بمختلف المسابقات، بعدما سقطفي فخ التعادل السلبي مع ضيفه جالطة سراي التركي، اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبيلكرة القدم.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم عن فوز أشبيلية الإسباني 1 / صفر على ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي،وأتالانتا الإيطالي على ضيفه بايرليفركوزن الألماني 3 / 2، وجلاسجو رينجرز الأسكتلندي على ضيفه ريد ستار الصربي3 / صفر، وسبورتنج براجا البرتغالي على ضيفه موناكو الفرنسي 2 / صفر.

وعجز لاعبو برشلونة عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار جميع الفرص التي سنحتلهم طوال التسعين دقيقة، ليتأجل حسم التأهل إلى الدور المقبل لمباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس القادم في تركيا.

وبات يتعين على الفريقين تحقيق الفوز في لقاء العودة الحاسم من أجل الصعود إلى دور الثمانية في المسابقة القارية.

وكان برشلونة يأمل في تحقيق انتصاره الخامس على التوالي في جميع البطولات، لكن طموحاته اصطدمت بالحصونالدفاعية لفريق جالطة سراي، التي وقفت حائلا دون تسجيل الفريق الكتالوني.

واقترب أشبيلية الإسباني من التأهل لدور الثمانية للبطولة، بعدما حقق فوزا ثمينا 1 / صفر على ضيفه وست هاميونايتد الإنجليزي، في وقت سابق اليوم.

وتقمص النجم المغربي الدولي منير الحدادي دور البطولة في المباراة، التي جرت على ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)،بعدما أحرز هدف الفريق الأندلسي الوحيد في الدقيقة 60.

وبات يكفي أشبيلية التعادل فقط في مباراة العودة، التي ستقام على الملعب الأولمبي في العاصمة البريطانية لندن يومالخميس القادم، من أجل التأهل لدور الثمانية في المسابقة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

في المقابل، بات يتعين على وست هام الفوز بفارق هدفين على الأقل في لقاء الإياب، من أجل الصعود للدور المقبل.