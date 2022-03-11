أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إصدار قرارا تنفيذي بتعيين قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو.

وقال بايدن في مرسومه الرئاسي الذي نشره البيت الأبيض عبر موقعه، إن قراره أتى بموجب السلطة المخولة له كرئيس وفقا لدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وعملا بالمادة 517 من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961.

وأكد الرئيس الأمريكي رسميا أن دولة قطر أصبحت حليف رئيسي من خارج الناتو للولايات المتحدة.

وكان بايدن قد قال، في يناير الماضي، في ضوء زيارة أجراها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة واشنطن إنه سيبلغ الكونجرس عزمه إدراج قطر حليفا رئيسيا غير عضو في الناتو.