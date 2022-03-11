زيلنيسكي: إجلاء ما يقرب من 100 ألف شخص من المدن الأوكرانية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو أن ما يقرب من 100 ألف شخص تم إجلاؤهم من المدن الأوكرانية خلال الأيام القليلة الماضية.

ولكنه قال إن مدينة ماريوبول الساحلية وفولنوفاخا القريبة منها لا تزالان تحت حصار القوات الروسية.

واتهم زيلينسكي روسيا بقصف ممر للفارين من المعارك ونقطة تجمع للأشخاص في ماريوبول يوم الخميس.

واتهم الرئيس الأوكراني أيضا موسكو بالقيام بكل ما هو ممكن لخداع الأوكرانيين في المدن التي تحاصرها الوحدات الروسية. ودعا المواطنين الذين هم على اتصال بسكان ماريوبول إلى إبلاغهم بعدم الاستسلام في المعركة من أجل المدينة.

ولم يتسن التأكد من المعلومات بشكل مستقل.

وعلق زيلينسكي أيضا على الادعاءات الروسية بأن أوكرانيا تطور أسلحة بيولوجية.

وقال " لا أسلحة كيميائية ولا أي أسلحة أخرى من أسلحة الدمار الشامل يجري تطويرها في بلادي"، مضيفا إن "العالم أجمع يعلم ذلك وأنتم أيضا".