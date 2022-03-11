الادعاء العام في روسيا يطلب من المحكمة حظر أنشطة شركة فيسبوك في موسكو

طلب الادعاء العام في روسيا من المحكمة اعتبار شركة «ميتا» متطرفة وحظر أنشطتها في روسيا، وذلك حسبما أوردته «سبوتنيك»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الجمعة.

وتعتزم شركة فيسبوك تخفيف قواعدها بشأن الدعوات للعنف، في استثناء جزئي عندما يكون الهدف المقترح هو القوات الروسية في أوكرانيا.

وفي مثال على استثناء للبيانات التي يمكن أن تنتهك الإرشادات، في الأحوال العادية، استشهد متحدث باسم "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، بعبارة "الموت للغزاة الروس" في وقت متأخر أمس الخميس. وغرد المتحدث: "لا نزال لن نسمح بدعوات موثوقة بالعنف ضد المدنيين الروس".

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذا التخفيف لا ينطبق سوى على المستخدمين في بعض الدول، وبينها أوكرانيا وروسيا وبولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا والمجر.

وقد نفث كثير من الأوكرانيين عن غضبهم عبر فيسبوك في خضم الغزو الروسي لبلادهم.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إنه يتعين على الادعاء العام في روسيا النظر في هذه الخطوة من فيسبوك، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

يشار إلى أنه تم حجب فيسبوك في روسيا ولكن خدمات ميتا الأخرى مثل واتساب وإنستجرام لا تزال تعمل في البلاد.

وتشن روسيا حربًا على أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي، في عملية تقول موسكو إنها تستهدف مواجهة ما تسميها تهديدات تتعرض لها من مساعي كييف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.