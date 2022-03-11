 متهم بجريمة كبرى.. أحمد كمال عن «المشوار»: أنجذب للشخصيات التي تحمل صراعات داخلية - بوابة الشروق
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متهم بجريمة كبرى.. أحمد كمال عن «المشوار»: أنجذب للشخصيات التي تحمل صراعات داخلية

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 11 مارس 2022 - 7:45 ص | آخر تحديث: الجمعة 11 مارس 2022 - 7:45 ص

قال الفنان أحمد كمال، إنه من المعروف عنه أنه يعتذر عن أعمال كثيرة، مشيرًا إلى الاعتذار عن المشاركة في أعمال كثيرة خلال الفترة الماضية بسبب ظروف كورونا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يعرض تبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أنه وافق على المشاركة في مسلسل «المشوار» المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، بسبب عودة المخرج السينمائي محمد ياسين للعمل التليفزيوني، معقبًا: «عودة محمد ياسين حدث كبير جدا بالنسبالي».

وذكر أنه «ضبط نفسه متلبسًا وهو مستمتع ومتشوق بقراءة سيناريو محمد فريد»، مؤكدًا أنه انجذب للأحداث من أول حلقة قرأها، فاختيارات المؤلف جديدة وغريبة. وممتعة للغاية.

وحول شخصيته في المسلسل، أوضح أن دوره جديد بالنسبة إليه لأنه مُتهم بجريمة كبرى على عكس ما يظهر عليه في المعتاد، مضيفًا أنه ينجذب إلى الشخصيات التي تحمل صراعات داخلية، لأن هذه التفاعلات هي ما تجذب الممثل للعمل.

مسلسل «المشوار» من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد كمال، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

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