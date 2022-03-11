قطب أعمال روسي ينتقد فرض بوتين عقوبات انتقامية

انتقد الملياردير فلاديمير بوتانين، أثرى أثرياء روسيا وأحد أقطاب الأعمال الذين أفلتوا من العقوبات، جميع جوانب انتقام بلاده ضد العقوبات الدولية التي تم فرضها بسبب غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

وحذر صاحب أكبر حصة أسهم في شركة "إم سي سي نورنيكل" الروسية للتعدين، من أن الإجراءات الانتقامية تخاطر بالتسبب في نتيجة عكسية، كما حذر من حرق الجسور مع الشركات الأجنبية الموجودة في روسيا، بحسب ما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتحدث بوتانين بغضب، عبر قناة "نورنيكل" على تطبيق "تليجرام"، عن العناصر الرئيسية لخطط الحكومة حتى الآن، من خطر تأميم الأصول الأجنبية إلى القيود على سداد الديون في الخارج.

ودعا إلى اتخاذ خطوات مضادة "محددة وعملية" من جانب روسيا بدلا من اتخاذ رد فعل من شأنه أن يعود ليضر بالاقتصاد المحلي.