أستراليا تحث سكان بلدة في كوينزلاند على إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات

حثت الشرطة الاسترالية سكان بلدة "بوركيتاون" الشمالية، في ولاية "كوينزلاند"، على إخلاء منازلهم، وسط فيضانات عارمة بالمنطقة، في أعقاب هطول أمطار غزيرة استمرت لأيام.



وذكر مكتب الأرصاد الجوية، التابع للحكومة الأسترالية أن الفيضانات في بلدة "بوركيتاون"، في خليج "كاربنتاريا" كانت الأسوأ على الإطلاق، حيث تجاوزت مستويات الأنهار مستوى الفيضان، الذي بلغ 6.78 متر، والذي تم قياسه في مارس 2011.



وذكرت قناة "إيه.بي.سي" التلفزيونية الاسترالية، نقلا عن بيان لشرطة كوينزلاند، أنه سيتم فصل الكهرباء عن المنطقة الواقعة بشمال غرب كوينزلاند، في الوقت الذي تعرضت فيه شبكات الصرف الصحي في البلدة لمخاطر، وأضاف البيان "ليس من الأمان البقاء".



وتم نقل حوالي نصف سكان البلدة النائية، البالغ عددهم 150 نسمة، بالفعل إلى مكان آمن، طبقا للتقرير، فيما تضررت مناطق أخرى أيضا.



تأتي الفيضانات بعد أن شهدت المنطقة هطول أمطار بمنسوب 65 ملليمترا، في الساعات الـ48 حتى صباح اليوم السبت.



وأضاف المكتب أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار وهبوب عواصف رعدية، على الرغم من أن الأمطار خفت حدتها بشكل عام في المنطقة.