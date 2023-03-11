أسيوط: إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بحي شرق وغرب

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وكشف عن تكثيف الجهود لإزالة أي بناء عشوائي ومخالف للقانون والتصدي بكل حزم لأي تعد؛ حفاظًا على حق الدولة في استعادة أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية.



وأعلن تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء مخالف بحي شرق وغرب أسيوط، وإزالة أعمدة الدور الحادي عشر بأحد العقارات بشارع الجمهورية بحي شرق، وتنفيذ حالة إزالة لسقف الدور الخامس علوي لأحد العقارات بمنطقة المعلمين بحي غرب أسيوط وبمركز ومدينة أبوتيج.



وأشار إلى فك شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي، وإزالة قواعد وسملات بقريه البلايزه مساكن السيول وبمركز ومدينة أسيوط، وإزالة تعد على أرض زراعية بقرية بني غالب بإسكندرية التحرير، وهو عبارة عن سور بالبلوك الأبيض.



وبين محافظ أسيوط، أن تلك الحملات تجري بالتنسيق بين الجهات المعنية؛ لتنفيذ هذه الإزالات، بمشاركة عبد اللطيف فضالة رئيس حي شرق، وإبراهيم رئيس حي غرب، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ونوابهم، ورؤساء الوحدات المحلية، ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات، ومسئولي حماية الأراضي، والجمعيات الزراعية، والبيئة، وأملاك الدولة، والري، وحماية النيل، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.



وأكد استمرار تنفيذ الإزالات لأي تعديات، قد تحدث بنجوع وقرى المحافظة.