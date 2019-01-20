أبو الغيط: الاتفاق بين السعودية وإيران خطوة تسهم في تحقيق قدر من الاستقرار إقليميا

وصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الاتفاق بين السعودية وإيران على إعادة العلاقات بأنه خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية في العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً.

وقال أبو الغيط - في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء اليوم - إن الاتفاق بين ⁧السعودية‬⁩ وإيران‬⁩ ينهي حالة الاحتدام بين الدولتين التي استمرت ما يزيد عن سبع سنوات، وهو خطوة يمكن أن تؤشر لمرحلة جديدة إيجابية في العلاقات الثنائية قد تكون مفيدة للإسهام في تحقيق قدر من الاستقرار إقليمياً.

وأضاف في تغريدة أخرى أن جهود ⁧‫الصين‬⁩ والعراق‬⁩ وسلطنة عمان‬⁩ في هذا الإطار مشكورة وتستحق التنويه.