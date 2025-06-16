نائب رئيس هيئة الرقابة المالية: 75 مليون جنيه للتأمين الطبي و15 مليونا ضد الأخطاء المهنية

• المدير التنفيذي للتأمين الشامل: إصدار 5 أدلة تسعير حتى الآن وجارٍ إصدار النسخة السادسة قريبا

قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ألزمت شركات التأمين بتوفيق أوضاعها عبر قرارات جديدة، تضمنت زيادة رؤوس الأموال إلى 75 مليون جنيه في التأمين الطبي، و15 مليون جنيه في التأمين ضد الأخطاء المهنية، ورفع الحد الأدنى المطلوب لترخيص شركات التأمين الصحي إلى 100 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل" التي عقدت صباح اليوم.

وأكد عزام عن قرب صدور قرار جديد يتعلق بـ"الحوكمة" داخل هذه الشركات، أن هناك قانون جديد لإدارة البرامج الصحية في طور الإعداد، مشيرا إلى أن القرارات التنظيمية الصادرة مؤخرا تتضمن اشتراطات خاصة بعضوية المدير التنفيذي وتنظيم اشتراكاته.

وقالت مي فريد، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، إن الهيئة اعتمدت على منهجية علمية لتسعير الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشهد تطورا ملحوظا منذ خمس سنوات.

وأضافت أن الهيئة أصدرت خمسة أدلة تسعير حتى الآن، وجارٍ إصدار النسخة السادسة قريبا، لافتة إلى التوسع الجغرافي في مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث ستنضم محافظة أسوان في يوليو القادم، تليها مرسى مطروح وشمال سيناء قبل نهاية العام، مؤكدة أن البروتوكولات الأخيرة تركز على آليات الاشتراك والتوعية المجتمعية.