النائب ضياء الدين داود يرفض الموازنة: الحكومة تدعي انخفاض الدين والصفقات لا تترجم لنتائج حقيقية

رفض النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2025/2026، واستند إلى البيانات الصادرة على مدار حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفي مدبولي.

وقال داود إن المدقق في الأرقام يجد أن الحكومة لا تقوم فعليًا بخفض الدين كما تدعي، بل تستمر في إدارة الصفقات التي لا تترجم بدورها إلى نتائج حقيقية على الأرض.

وأضاف "هذه تعد آخر موازنة يشرف لي رفضها في حكومتين متعاقبتين للدكتور مصطفى مدبولي، لاسيما مع قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني"، ولفت إلى حجم الدين المحلي والخارجي الذي ارتفع ليصل إلى 11547 مليار جنيه في 30 يونيو 2024 مقابل 3974.9 مليار جنيه عام 30 يونيو 2018 ، منتقدًا استمرار نفس السياسات الاقتصادية.

كما أوضح أن الدين المحلي ارتفع من 3470.9 مليار جنيه في 30 يونيو 2018 إلى 8727.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2024، كما ارتفع الدين الخارجي من 844.5 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، إلى 3792.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2024.

وأوضح أن فوائد الدين في 2025/2026 وصلت إلى 2298 مليار جنيه، وأقساط الديون بلغت 2084.6 مليار جنيه، موضحًا أن إجمالي الأقساط والفوائد لهذا العام تصل إلى 4382.6 مليار جنيه.



