أرسنال ينتظر إنجازا غائبا منذ 14 عاما أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا

يتطلع فريق أرسنال الإنجليزي، عندما يستقبل نظيره بورتو البرتغالي، إلى كسر عقدته في دوري أبطال أوروبا، والوصول إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، والغائب عنه منذ موسم 2009-2010.

ويحل فريق بورتو البرتغالي ضيفًا على أرسنال الإنجليزي، غدًا الثلاثاء، على ملعب الإمارات، معقل «الجانرز»، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023-2024.

وكان آرسنال قد خسر مباراة الذهاب بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب «الدراجاو»، معقل الفريق البرتغالي، لذا يدخل آرسنال لقاء بورتو بكل أسلحته الفتاكة من أجل تجاوز عقبة بورتو والوصول إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

وكانت آخر مرة وصل فيها آرسنال إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2009-2010، عندما تغلب على بورتو بنتيجة 6-2، في مجموع المباراتين، ومنذ ذلك الحين لم يصعد «الحانرز» إلى ربع النهائي من البطولة.

حيث تم إقصاء آرسنال في 9 من أصل 10 مواجهات سابقة له في مراحل خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا والتي خسر فيها مباراة الذهاب، وكان الاستثناء الوحيد ضد بورتو في موسم 2009-2010، عندما خسر بنتيجة 1-2 خارج عقر داره، بينما فاز في مباراة العودة على أرضه بنتيجة 5-0، والتي كانت أيضًا المرة الأخيرة التي تأهل فيها إلى دور الـ 16 في المسابقة.

لقد خرجوا من دور الـ16 أكثر من أي فريق آخر، (9)- بورتو وريال مدريد في (8)، بما في ذلك كل من مشاركاتهم السبع الأخيرة في المسابقة.