أظهرت بيانات وكالة الجمارك الكورية الجنوبية الصادرة، اليوم الاثنين، تراجع صادرات كوريا الجنوبية خلال أول 10 أيام من مارس الجاري بنسبة 13.4% سنويا؛ بسبب عدد أيام العمل الأقل والطلب الضعيف على السيارات لكن مبيعات أشباه الموصلات قفزت بنسبة أكثر من 20% سنويا.

وبلغت قيمة الصادرات خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي 13.54 مليار دولار مقابل 15.64 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، في حين زاد متوسط الصادرات اليومية بنسبة 8.2% سنويا إلى 2.26 مليار دولار.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إلى أن عدد أيام العمل خلال أول 10 أيام من الشهر الحالي بلغ 6 أيام مقابل 7.5 أيام خلال الفترة نفسها قبل عام.

وكانت الصادرات التي تعد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، تسير على مسار الانتعاش القوي منذ أواخر العام الماضي بعد تراجع استمر لمدة حوالي عام.

وفي فبراير، ارتفعت الصادرات بنسبة 4.8% سنويا إلى 52.4 مليار دولار مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي على خلفية الطلب القوي على أشباه الموصلات.

وفي المقابل انخفضت الواردات الكورية الجنوبية خلال أول 10 أيام من الشهر الحالي بنسبة 28.6% سنويا إلى 14.8 مليار دولار لتسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا بقيمة 1.26 مليار دولار.

وتتوقع الحكومة نمو الصادرات خلال العام الحالي ككل بنسبة 8.5%؛ لتصل إلى مستوى قياسي يزيد على 700 مليار دولار.