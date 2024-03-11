علق الفنان أمير كرارة على تصريحاته السابقة حول «كرهه» للسوشيال ميديا وانزعاجه من هجوم الجمهور على الممثلين.



وتساءل خلال مقابلة لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الإثنين، عن أسباب هجوم بعض فئات الجمهور على الممثلين، مشيرًا إلى أنه لا يفهم سبب ذلك لا سيما وأن الممثلين يعملون من أجل إسعادهم.



وقال: «أنا بزعل أوي منهم، هو أنتوا ليه بتشتمونا علشان إيه إحنا بنعمل حاجة والله علشانكم، لو مبتحبنيش ومش عارف ليه مبتحبنيش! متتفرجش علينا، ليه أدخل ألقيهم شاتمين ممثل أو ممثلة ويتكلموا عليها مش كويس! الكلام ده اللي بيضايقني في السوشيال ميديا»



وأضاف أنه عندما يقدم عملا أو مسلسل أو فيلم ينتظر رد فعل الجمهور ويأمل أن ينال إعجابهم، متسائلًا: «ليه تشتموا؟»، مؤكدًا أنه يزداد غضبًا عندما يرى الجمهور يهاجم الممثلين على مواقع التواصل الاجتماعي بأقسى العبارات.



وأشار إلى أن الكثير من الذين يهاجمون خلف شاشات الكمبيوتر يطلبون التصوير مع الفنانين عندما يلتقونهم في الواقع، قائلا: «ناس كثير من اللي بيشتموا على شاشة الكمبيوتر والله بيشوفك برا بيجري يتصور معاك، هي دي المشكلة».



وناشد «كراراة» الجمهور باحترام الممثلين، مؤكدًا أنهم الهجوم عليهم يسيء للجميع، قائلا:«نفسي أقول لهم بالراحة على الممثلين، والله إحنا واحد وحبايب، أنت راجل ابن بلدي وأنا ابن بلدك، لما أنت تشتمني على السوشيال ميديا، في ناس برا كثير بتشوفك، ولما أنت متحترمنيش، محدش هيحترمنا كلنا، ولا هيحترمك أنت».