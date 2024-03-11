جماهير ليفربول تصب غضبها على صلاح

تعرض محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني لهجوم شديد من جماهير ليفربول بعد تعادل الريدز أمام مانشستر سيتي 1-1 ضمن قمة الأسبوع الـ28 من عمر الدوري الإنجليزي.

صلاح لم يشارك في المباراة أساسيًا بناء على وجهة نظر فنية من يورجن كلوب الذي فضل الاستعانة بجهود اللاعب في الدقيقة 61 عندما كان ليفربول نجح في تعديل النتيجة بتسجيل هدف التعادل عن طريق نجمه ماكليستر من ركلة جزاء.

المستوى الذي قدمه صلاح بالدقائق التي شارك بها لم تكن كافية لمساعدة ليفربول تحقيق الفوز على سيتي ولم يظهر بالشكل الذي كانت تنتظره جماهير الريدز باستثناء تمريرته السحرية لزميله لويس دياز لكن الأخير أهدرها بغرابة شديدة.

جماهير ليفربول على منصات السوشيال ميديا انتقدت مستوى صلاح ومطالبته المتكررة بأحقيته في الحصول على ركلة جزاء.

ردود الفعل على صلاح جاءت سلبية وغاضبة ومستاءة من مستواه وسقوطه المتكرر على أرض الملعب.

وبالعودة لأرقام صلاح في الـ29 دقيقة التي شارك بها صنع فرصة واحدة فقط وسدد من داخل منطقة الجزاء 3 مرات على المرمى، وواحدة منها فقط بين القائمين والعارضة.

جدير بالذكر أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني كان قد أعلن بشكل رسمي استبعاد محمد صلاح من معسكر الفراعنة المقبل بشهر مارس في الإمارات بناء على رغبته في استكمال تعافيه من الإصابة.