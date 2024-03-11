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‏وجه المخرج اليهودي البريطاني، جوناثان جليزر، اتهام خلال حفل الدورة الـ 96 من جوائز الأوسكار إلى الاحتلال الإسرائيلي بـ "اختطاف" الديانة اليهودية لتأجيج الصراع في المنطقة، وأعلن تبرؤه من ذلك.



وجاء خطاب "جليزر" بعد فوزه بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية عن فيلمه "منطقة الاهتمام – The Zone Of Interest"، الذي تدور أحداثه حول الهولوكوست.

قوبل حديث "جليزر" بالتصفيق الحار من الحاضرين بقاعة حفل الأوسكار، قائلا: "نقف أمامكم الآن كرجال يهود يرفضون اختطاف يهوديتهم والمحرقة من قبل احتلال؛ ما أدى إلى صراع فيه الكثير من الأبرياء".

أقيمت الليلة فعاليات حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" لعام 2024، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس، ويقدمه للمرة الرابعة المقدم التلفزيوني والممثل الكوميدي الأمريكي جيمي كيميل.

تمت إذاعة الحفل على قناة ABC الأمريكية، والقناة الثقافية السعودية، ومنصة "شاهد – Shahid".