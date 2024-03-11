الصين تعتزم تسيير رحلات مباشرة إلى المكسيك

تعتزم أكبر شركة طيران في الصين تسيير أول رحلات جوية بدون توقف إلى المكسيك.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن شركة تشاينا ساوثرن ايرلاينز الصينية تعتزم تسيير رحلات مباشرة إلى مكسيكو سيتي في 17 أبريل المقبل، بحسب ما قاله المتحدث باسم الشركة. وقال شخص مطلع على الأمر إن رحلات جوية سوف تنطلق مرتين أسبوعيا من مدينة شينزين في جنوب الصين.



وسوف تكون الرحلة التي سوف تستمر 16 ساعة عبر المحيط الهاديء أطول رحلة جوية في الصين- وتبلغ مسافتها 14 ألفا و147 كيلومترا (8990 ميلا)، فيما يعد أطول مسار جوي على كوكب الأرض. وتتواصل الجهود لتسيير هذه الرحلات على الرغم من تحديات المسافة التي تجعل رحلة العودة مستحيلة بدون توقف- وذلك في دلالة على مدى جاذبية المكسيك للشركات الصينية التي تسعى لتجاوز التوترات بين بكين وواشنطن.



ويشار إلى أن حجم الاستثمارات المباشرة الصينية في المكسيك وصل إلى 687 مليون دولار خلال عام 2022، فيما يعد أعلى مستوى على الإطلاق، وفقا للبيانات الرسمية المكسيكية. كما ارتفع حجم التجارة بين الدولتين بنسبة 38% على مدار الأربعة أعوام الماضية، بناء على إحصاءات بنك المكسيك لمد 12 شهرا حتى نوفمبر 2023، مقارنة بفترة 2019.



وكان عدد الزوار الصينيين للمكسيك قد ارتفع بصورة كبيرة خلال عام 2023 ليصل إلى 161 ألفا و300 زائر.