جوتيريش: أية عملية إسرائيلية في رفح ستدفع بأهالي غزة لدائرة أعمق من الجحيم

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من مخاطر أية عملية عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن جوتيريش قوله - اليوم الاثنين - إن التهديد بشن هجوم إسرائيلي على مدينة رفح قد يؤدي إلى دفع أهل غزة لدائرة أعمق من الجحيم.

وأضاف جوتيريش، أنه يجب احترام روح شهر رمضان الكريم بإسكات السلاح، داعيًّا في الوقت نفسه للإفراج الفوري عن الأسرى (المحتجزين في قطاع غزة).

وشدّد جوتيريش في الوقت نفسه، على ضرورة تذليل العقبات أمام تسليم المساعدات المنقذة للأرواح.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و112 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن العدوان أسفر عن تسجيل 72 ألفًا و760 إصابة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.