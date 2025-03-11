تسارع خسائر الأسهم الأمريكية مع تصاعد معركة الرسوم الجمركية مع كندا

تسارعت خسائر الأسهم الأمريكية في تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليتراجع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 10% عن مستواه القياسي المسجل في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة الواحدة و32 دقيقة ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، تراجع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 4ر1% مقلصا خسائره السابقة التي كانت 5ر1% ليقل المؤشر بنسبة 9ر9% عن مستواه القياسي المسجل في الشهر الماضي. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 711 نقطة أي بنسبة 7ر1% في حين تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2ر1%.

وجاءت هذه الانخفاضات بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم القادمين من كندا إلى الضعف لتصبح 50%، قائلا إن هذا كان ردًا على التحركات التي اتخذها إقليم أونتاريو الكندي بفرض رسوم بنسبة 25% على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب إنه يعتزم مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم من كندا من 25% إلى 50% مما يأجج الحرب التجارية بين البلدين، رغم تراجع الأسهم الأمريكية بشدة.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي تروث: "أصدرت تعليمات إلى وزير التجارة لإضافة رسم إضافي بنسبة 25 ليصبح 50% على كل واردات الصلب والألومنيوم القادمة إلى الولايات المتحدة من كندا وهي واحدة من أعلى الدول التي تفرض تعريفات جمركية في العالم".، مضيفا "الشيء الوحيد المنطقي هو أن تصبح كندا ولايتنا والواحدة والخمسين العزيزة .. هذا من شأنه أن يجعل جميع التعريفات الجمركية، وكل شيء آخر، تختفي تمامًا".

من ناحيته قال رئيس وزراء إقليم أونتاريو دوج فورد، بعد إعلان ترامب مضاعفة الرسوم على الصلب والألومنيوم الوارد من كندا ردا على رفع أسعار تصدير الكهرباء الكندية، في تصريحات لقناة إم إس إن بي سي إن الشعب الأمريكي وقادة الأعمال بحاجة إلى التحدث ضد "الفوضى" الناجمة عن إطلاق ترامب لحرب تجارية.

وأضاف فورد "إذا دخلنا في حالة ركود، فإن ذلك من صنع شخص واحد. وهذا ما يسمى ركود الرئيس ترامب. ولا ينبغي أن يكون الأمر على هذا النحو. ينبغي أن نشهد ازدهارًا في كلا البلدين".