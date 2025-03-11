إدانة سيدة حاولت التوسط خلال احتجاجات 2019 في هونج كونج بارتكاب أعمال شغب

أدينت اليوم الثلاثاء، سيدة تعمل في المجال الاجتماعي، حاولت التوسط في ذروة الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال عام 2019 في هونج كونج بارتكاب أعمال شغب، وذلك في أحدث قضية تبرز موقف السلطات الصارم تجاه القضايا السياسية.

وكانت جاكي تشين ضمن مجموعة من العاملين بالمجال الاجتماعي، الذين غالبا ما كانوا يحملون مكبرات الصوت للتوسط بين الشرطة والمتظاهرين خلال الاحتجاجات الاجتماعية.

وكان قد تم تبرئتها في أول محاكمة في سبتمبر 2020، ولكن وزير العدل طعن على الحكم، وأصدرت محكمة أمرا بإعادة محاكمتها أمام قاضي آخر.

وفي إعادة المحاكمة، اتهم الادعاء تشين، التي استخدمت مكبر صوت لمطالبة رجال الشرطة بالهدوء وعدم استخدام أسلحتهم لإطلاق طلقات غير مميتة، بالمشاركة في أعمال شغب خلال الاحتجاجات في أغسطس 2019، ونفت تشين ارتكابها لأي أعمال شغب.

ولم يوضح القاضي الذي أدان تشين السبب وراء الإدانة، قبل أن يعلق الجلسة للاستراحة، وكان المحامون يقرأون الحكم المكتوب.