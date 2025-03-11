مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا

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لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا.

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن قنا من تحديد مكان اختباء عنصر إجرامى شديد الخطورة مطلوب ضبطه فى 12 قضية جنائية أبرزها "شروع فى قتل، إكراه على توقيع"، بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها

وأسفر التعامل عن مصرعه، وضُبط بحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، الشابو"، بندقية آلية، بندقية خرطوش).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



