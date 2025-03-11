 70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 مارس 2025 11:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 10:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 10:51 م

أدى 70 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وجاء ذلك في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 70 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

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