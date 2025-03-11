متظاهرون يحتجون أمام مبنى التلفزيون الصربي الحكومي

احتشد المئات من الطلاب المحتجين أمام مبنى التلفزيون الحكومي الصربي في بلجراد في ظل تصاعد التوترات في البلاد قبل أيام من تنظيم مسيرة كبيرة ضمن احتجاجات ضد الحكومة استمرت لأشهر.

وأغلق الطلاب مبنى التلفزيون أول أمس الاثنين، و احتشد المئات مجددا اليوم الثلاثاء، عقب أن أعلنوا أن احتجاجهم سوف يستمر لما لا يقل عن 22 ساعة.

ويشار إلى أن طلاب الجامعات في صربيا هم من ينظمون معظم المسيرات التي بدأت عقب سقوط قطعة خرسانية في نوفمبر على محطة سكة حديد في مدينة نوفي ساد بشمال البلاد، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا. وهزت الاحتجاجات حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش وقبضته الصارمة على الحكم.

ويتهم الطلاب التلفزيون بالتغطية المتحيزة والانحياز لفوتشيتش والحكومة خلال المظاهرات. وكان الرئيس الصربي ضيفا في نشرة الاخبار الرئيسية أمس الاثنين، ولم يتضح بعد ما الذي تسبب في تأجيج الاحتجاجات مساء أمس الاثنين.

وخلال الحوار، أهان فوتشيتش الاحتجاجات التي يقودها الطلاب، محذرا من أن القوات الأمنية سوف تستخدم القوة ضد المشاركين في المظاهرة الكبرى المقررة السبت المقبل. كما تعهد بأنه لن يترك منصبه بسبب الاحتجاجات واسعة النطاق.

وأضاف" سوف يتعين عليكم قتلي إذا أردتم استبدالي".