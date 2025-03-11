فرنسا لا تعتزم استخدام إعفاء بشأن الدفاع لتجاوز قواعد الديون

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لا تعتزم فرنسا المثقلة بالديون للاستفادة من قاعدة إعفاء مخطط له في متطلبات الاتحاد الأوروبي بشأن الديون للاستثمارات الدفاعية.

وقال وزير المالية الفرنسي إيريك لومبارد للصحفيين، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "لن نقوم بتفعيل بند الضمانات لأنه ليس لدينا مجال للمناورة سيسمح لنا بالقيام بذلك".

ولا تملك فرنسا مساحة مالية للمناورة "ليس على مستوى فرنسا ولا على مستوى الاتحاد الأوروبي".

وقد دفعت حرب روسيا في أوكرانيا، فضلاً عن التغيير الجذري الذي قام به الرئيس دونالد ترامب في السياسة الخارجية الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي.

وتنص قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الدين العام والعجز على ألا يتجاوز مستوى ديون أي دولة عضو 60% من الناتج الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، فإن العجز الحكومي العام ـ الفارق بين الدخل والإنفاق العام ـ لابد أن يظل عند مستوى أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.

لكن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على إعفاء الإنفاق الدفاعي.وقال لومبارد إن قاعدة الإعفاء ستمنح الدول التي تتعرض لضغوط أقل من فرنسا بعض المساحة للمناورة.

وأشار الوزير الفرنسي إلى ألمانيا، على سبيل المثال، التي تخطط لاستثمار دفاعي ضخم باستخدام الديون والقروض إذا تم تمرير صفقة من خلال البرلمان.

وفي عام 2023، بلغت نسبة الدين في فرنسا حوالي 110% من الناتج الاقتصادي.

وأضاف لومبارد: "لا نريد أن يؤدي هذا المجهود الحربي إلى زيادة الضغط على مواردنا المالية العامة".

وأضاف أن هذا لا يعني أن فرنسا لن تبذل جهودا دفاعية إضافية.