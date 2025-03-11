استطلاع: غالبية شركات البلديات في ألمانيا ترى أهداف المناخ غير واقعية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ترى أكثر من ثلثي شركات البلديات في ألمانيا حاليا، أنه من غير الواقعي أن تتمكن ألمانيا من تحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2045.

وبحسب استطلاع أجراه الاتحاد الألماني لشركات البلديات بين الشركات الأعضاء، فإن التكاليف مرتفعة للغاية في الوقت الحالي والتمويل غير واضح.

ومن المقرر أن تصبح ألمانيا خالية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بحلول عام 2045.

وقال رئيس الاتحاد أولف كيمبفر: "لا يمكن تحقيق الحياد المناخي إلا إذا قمنا بخفض التكاليف وتنسيق عمليات التحول في مجال الطاقة بشكل أفضل".

ويعقد الاتحاد، مؤتمره السنوي في برلين اليوم الثلاثاء على مدار يومين.

وذكر كيمبفر، أنه إلى جانب الحياد المناخي، فإن شركات البلديات لديها أيضا هدف يتمثل في الحفاظ على أمن الإمدادات والتخلص من النفايات بأسعار معقولة، موضحا أن تحقيق هذا الهدف أيضا يتطلب الاستثمار.

وبحسب الاستطلاع، ترى شركات البلديات أن أكبر حاجة للاستثمار تكمن في توسيع شبكات الكهرباء الخاصة بها من أجل التحول في مجال الطاقة والحرارة وفي توسيع شبكات التدفئة المركزية الخاصة بها.

ورحب الاتحاد بنتائج المحادثات الاستكشافية لتشكيل ائتلاف حاكم بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال كيمبفر: "يمكن للتحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي - بل ويجب عليهما - ضمان أسعار طاقة معقولة على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل. القرارات الناجمة عن المحادثات الاستكشافية بشأن خفض ضريبة الكهرباء للجميع ودعم رسوم شبكات نقل الطاقة تشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لأنها يمكن أن توفر تخفيضا عاجلا لأسعار الطاقة".