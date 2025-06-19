إيران تطلق دفعة جديدة من الصواريخ على إسرائيل

أطلقت القوات الإيرانية دفعة أخرى من الصواريخ على إسرائيل ليل الأربعاء/الخميس، لكن الجيش الإسرائيلي أعلن بعد نحو 20 دقيقة أنه يمكن للمواطنين الخروج من الملاجئ.



ولم ترد في البداية أي تقارير عن وقوع إصابات، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل التي نقلت عن خدمة الطوارئ.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 20 هدفا في العاصمة الإيرانية طهران. وأفادت تقارير بأن هذه الأهداف شملت منشآت لتصنيع أجهزة الطرد المركزي لليورانيوم ومصانع للصواريخ. ولم يتسن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.



ومنذ بداية الحرب، قتل ما مجموعه 585 شخصا في إيران، من بينهم 239 مدنيا على الأقل، وفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، يقوم عليها مجموعة من النشطاء الإيرانيين ومقرها الولايات المتحدة. وتعتمد الوكالة على البيانات الرسمية والتقارير المحلية.

وفي إسرائيل، قتل 24 شخصاً حتى الآن، جميعهم من المدنيين.