إزالة 6 معديات مخالفة على مصرف سنهور بدمنهور

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة التصدي للتعديات على المجاري المائية ومخالفات البناء، وتعزيز جهود الحفاظ على السلامة العامة.

ومن جانبه، كلف عمر لبيب، رئيس مركز ومدينة دمنهور، أشرف خليفة، رئيس قرية سنهور، بتنفيذ حملة أسفرت عن إزالة 6 معديات مخالفة على مصرف جنابية زرقون بقرية سنهور.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لضمان تدفق المياه بسلاسة، والحفاظ على كفاءة المصارف المائية، ومنع أي عوائق قد تؤثر على البيئة أو تشكل خطورة على المواطنين.

وفي سياق متصل، تمت إزالة شدة خشبية لأعمدة دور ثالث علوي بعزبة أبو عاصي بقرية سنهور، وذلك ضمن أعمال المتابعة الدورية لرصد وضبط مخالفات البناء. كما تم التحفظ على الأخشاب المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأكد رئيس المدينة أن الحملات مستمرة بشكل مكثف لرصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات، مع تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، حرصًا على الحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.