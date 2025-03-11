يشهد موسم دراما رمضان 2025 تحقيق بعض النجوم الشباب في الساحة الفنية حالة من الانتشار من خلال المشاركة في أكثر من مسلسل في الموسم، وما يجعل هذه المشاركات جذابة أنها متنوعة، ونستعرض في هذا التقرير بعض الأسماء البارزة في الموسم والتي تلقت إشادات عن الأداء المقدم.



-دنيا سامي

تشارك دنيا سامي في رمضان هذا العام في مسلسلين هما: النص مع أحمد أمين وتقدم دور زوجته، والمسلسل معالجة درامية مقتبسة من كتاب "مذكرات نشال.. للمعلم (عبدالعزيز النص)" للكاتب والباحث أيمن عثمان.

يقدم الفنان أحمد أمين، دور البطولة في المسلسل بشخصية عبدالعزيز النص، وهو نشال يقرر التوبة، وبعدها يسلك طريقا جديد في مقاومة المحتل البريطاني ويكون فريقا من النشالين فائق المهارة ليقوم بعمليات ضد المحتل.

المسلسل من إخراج حسام علي، وسيناريو وحوار شريف عبدالفتاح، وعبدالرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن بطولة أسماء أبو اليزيد، صدقي صخر، حمزة العيلي.

كما تشارك في مسلسل 80 باكو، حيث تقدم شخصية فاتن، إحدى الفتيات العاملات في كوافير مدام لولا، والتي تعاني من مشاكل خاصة تنعكس على شخصيتها ومعاملته للآخرين، والمسلسل من إخراج كوثر يونس، وتأليف غادة عبدالعال، وبطولة انتصار وهدى المفتي.



-أحمد عبدالوهاب

يظهر عبدالوهاب هذا الموسم في 3 مسلسلات، هم: الكابتن حيث يجسد شخصية حسام صديق البطل المخلص الذي يساعده في المشاكل التي يقع فيها، والمسلسل بطولة أكرم حسني، وآية سماحة، وسوسن بدر، وسامي مغاوري، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

ويقدم شخصية مؤلف رومانسي يقع في قصة حب جديدة، في مسلسل كامل العدد، مع دينا الشربيني وشريف سلامة، ومجموعة من النجوم من بينهم، حسين فهمي، وإسعاد يونس، وأحمد كمال، وهو من تأليف رنا أبو الريش، ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

كما يستكمل شخصية فادي في المسلسل الكوميدي أشغال شقة الجزء الثاني، مع هشام ماجد، وأسماء جلال، من تأليف شيرين دياب وخالد دياب، وإخراج خالد دياب.

-رحمة أحمد فرج

تقدم رحمة في رمضان هذا العام دورين مختلفين، شخصية كوميدية في مسلسل الكابتن، وهي شخصية روح إحدى ضحايا حادث طائرة تطارد الكابتن المتسبب في الحادث لكي يحقق أمنيتها، والمسلسل بطولة أكرم حسني، وآية سماحة، وسوسن بدر، وسامي مغاوري، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج معتز التوني.

والشخصية الثانية تبعت عن الكوميديا وتلعب في مساحة جديدة من الدراما، وهي عبير تعمل في كوافير شعبي لكي تنفق على ابنها الصغير واحتياجات منزلها وتضطرها الظروف أحيانا لسرقة صاحبة الكوافير.

-ميرنا نور الدين

تشارك ميرنا نور الدين في بطولة مسلسلين، حيث تقدم شخصية كناريا وهي فتاة من منطقة شعبية تعمل في جمع الخردة على تروسيكل لكي تنفق على إخوتها ووالدتها، في مسلسل "فهد البطل" مع أحمد العوضي، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

كما تقدم شخصية فريدة في المسلسل الاجتماعي الرومانسي في لحظة مع أحمد فهمي، تأليف هشام هلال، وورشة كتابة نسمة سمير، وإخراج أحمد خالد.