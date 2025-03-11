قالت صحيفة «هآرتس» العبرية، إن هناك خطرًا حقيقيًا في حال استئناف القتال، مع امتناع بعض جنود الاحتياط عن الخدمة وفشل الجيش في تجنيد الحريديم.

وبحسب وكالة «معا»، أضافت الصحيفة العبرية أن عزوف جنود الاحتياط «بات واقعًا»، ولا يحضر سوى نصف الجنود، بينما يحاول الجيش الإسرائيلي التغطية على ذلك.

كما قالت الصحيفة إن تقديرات للجيش الإسرائيلي تتوقع زيادة أعباء القوات النظامية، بسبب حرب غزة وتعزيز الأمن على الحدود.

والأحد الماضي، نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» بيانات جديدة للجيش الإسرائيلي تكشف عن صعوبات كبيرة في تجنيد أفراد المجتمع الحريدي، حيث تم تجنيد 177 فردا فقط من أصل 10 آلاف أمر تجنيد صادرة بحقهم منذ يوليو 2024، أي بنسبة 1.77% فقط.

وجاءت هذه البيانات خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية والدفاع في الكنيست الإسرائيلي، حيث ناقش المسئولون التحديات التي تواجهها عملية تجنيد الحريديم، التي تعد واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المجتمع الإسرائيلي.

وأفاد المقدم أفيغدور ديكشتاين، المسئول عن تشجيع تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، بأنه تم إرسال 10 آلاف أمر تجنيد أولي لأفراد المجتمع الحريدي بين يوليو 2024 ومارس 2025. ومع ذلك، لم يتجند سوى 177 فردا حتى الآن.

وأضاف ديكشتاين أن الجيش أرسل 2231 أمر تجنيد ثانيا لأولئك الذين لم يلتزموا بالأمر الأول، كما صدر أكثر من 1000 «أمر اعتقال» بحق المتهربين.

ورغم ذلك، لا تخطط الشرطة العسكرية لتنفيذ اعتقالات فعلية، بل ستنتظر حتى يتم الإعلان عن «المتهربين من التجنيد» رسميا.

وحتى الآن، تم الإعلان عن 265 حريديا متهربا من التجنيد، مما يعني أنهم قد يواجهون عواقب مثل منعهم من مغادرة البلاد أو اعتقالهم في حال مواجهتهم مع الشرطة.