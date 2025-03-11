مركز الطعون الأوروبي: فيسبوك في صدارة المنصات المتهمة بعدم إزالة المحتوى المخالف

لجأ أكثر من 1500 مستخدم في الاتحاد الأوروبي إلى نقطة اتصال جديدة للطعن في المحتوى غير القانوني على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك خطاب الكراهية والمحتوى الإباحي، منذ إطلاقها في نوفمبر الماضي، وفقا لما أعلنه مركز الطعون الأوروبي .

ويقدم المركز آلية مستقلة لحل النزاعات خارج نطاق القضاء بشأن المحتوى على منصات فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، وذلك للمستخدمين غير الراضين عن كيفية تعامل هذه المنصات مع المحتوى المثير للجدل، بما في ذلك المنشورات التي تحتوي على خطاب كراهية وتظل متاحة على الإنترنت.

وذكر المركز أن عدد النزاعات المبلغ عنها زاد بشكل شهري منذ انطلاقه في نوفمبر.

وأوضح أن معظم الشكاوى المقدمة كانت ضد فيسبوك، حيث تم البت في 77 من أصل 141 قضية لصالح المشتكين، مما يبرز الدور الحاسم للتحكيم المستقل في معالجة مخاوف المستخدمين.

ورغم أن قرارات المركز ليست ملزمة قانونيا، إلا أن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يلزم المنصات بالتعامل معها، لضمان تمكين المستخدمين من الوصول إلى إجراءات التحكيم خارج المحاكم.

من جانبه، اتهم الرئيس التنفيذي للمركز، توماس هيوز، منصات التواصل الاجتماعي بجعل الوصول إلى هذه الآلية صعبا على المستخدمين.

وحاليا، يراجع المركز المحتوى على فيسبوك وتيك توك ويوتيوب، لكنه يخطط لتوسيع خدماته لتشمل منصات أخرى في المستقبل.