كييف تعلن إسقاط 79 من أصل 126 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت صاروخا باليستيا روسيا من طراز "إسكندر-إم" و79 من أصل 126 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي طراز "إسكندر-إم" تم إطلاقه من منطقة تاجانروج و126 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق أوريل وشاتالوفو وميلروفو وكورسك وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 8:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت القوات الأوكرانية صاروخ طراز إسكندر-إم و79 طائرة مسيرة فوق مناطق خاركيف وبولتافا وسومي وتشرنيجوف وكييف وزيتومير وفينيتسا ودنيبروبيتروفسك وزابوريجيا وأوديسا وخيرسون."

وأضاف البيان أن 35 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تسفر عن وقوع أضرار على الأرض.

وأفاد البيان بوقوع أضرار في مناطق دونيتسك وأوديسا وخاركيف وسومي وكييف نتيجة للهجوم الروسي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.