مسؤولون: أوكرانيا ستقترح وقفا محدودا لإطلاق النار خلال المحادثات مع الولايات المتحدة

اعتزم وفد أوكراني الاجتماع مع كبار الدبلوماسيين الأمريكيين في السعودية لمناقشة إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات مع روسيا، حيث ستقترح كييف وقفا لإطلاق النار يشمل البحر الأسود والهجمات الصاروخية بعيدة المدى، بالإضافة إلى تبادل الأسرى، وفقا لما أفاد به مسؤولان أوكرانيان رفيعا المستوى يوم الاثنين.

وذكر المسؤولان، اللذان تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتصريح علنا عن اجتماع الثلاثاء، أن الوفد الأوكراني مستعد لتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الوصول إلى المعادن الأرضية النادرة في أوكرانيا، وهو اتفاق يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة إلى إبرامه.

وناقش المسؤولان بعض إجراءات بناء الثقة دون تقديم المزيد من التفاصيل، وذلك قبل اجتماع الفريق التفاوضي الأوكراني مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في جدة.

وتسعى كييف إلى إصلاح الضرر الذي وقع خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في 28 فبراير، والتي تحولت إلى مشادة كلامية داخل المكتب البيضاوي مع الرئيس الأمريكي ونائبه جي دي فانس.

وإذا توصلت أوكرانيا والولايات المتحدة إلى تفاهم مقبول لدى ترامب، فقد يسرع ذلك جهود إدارته لدفع محادثات السلام.