عون يشدد على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب من جنوب لبنان

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 الجنرال جاسبير جيفرز، على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والانسحاب من التلال التي لا تزال تحتلّها في جنوب لبنان.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية،استقبل الرئيس عون رئيس لجنة مراقبة تنفيذ القرار 1701 الجنرال جاسبير جيفرز في حضور السفيرة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون ونائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط ناتاشا فرانشيسكي والملحق العسكري الأمريكي في لبنان الكولونيل جوزيف بيكر، وعدد من معاوني الجنرال جيفرز.

وشدّد الرئيس عون "على ضرورة الضغط على إسرائيل لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل اليه في نوفمبر الماضي والانسحاب من التلال الخمسة التي لا تزال تحتلها وإعادة الاسرى اللبنانيين."

وتم خلال اللقاء "عرض الأوضاع في الجنوب وعمل اللجنة قبيل اجتماعها المقرر بعد ظهر اليوم في الناقورة"( في جنوب لبنان).

وطلب رئيس الجمهورية "إثارة هذه المطالب خلال الاجتماع اللجنة".

يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير شباط الماضي . ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق. ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.