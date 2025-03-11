الحكومة: ثاني مراحل حياة كريمة تتضمن استكمال مشروعات الخدمات الأساسية

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنَّ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة تتضمن استكمال عدد من المشروعات بالمحافظات وبخاصة تلك التي تفتقر لبعض الخدمات الأساسية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، الاثنين، أن المشروعات تركز على الخدمات الأساسية بما في ذلك الصرف الصحي ومياه الشرب.

وأوضح أن المرحلة الثانية ستبدأ في الفترة المقبلة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، حيث يتم الإعداد لتلك المرحلة في الوقت الحالي، مع العمل في الوقت نفسه على ضمان سير المشروعات التي تم تنفيذها وتوفيرها الخدمات المطلوبة للمواطنين.

وأكّد أنّ المبادرة تقدم خدمات لبعض المناطق لم تكن تشهدها من قبل وتحديدًا في الصرف الصحي ومياه الشرب النظيفة، مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم هذه الخدمات سواء لاستكمال المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية.

ونوه بأن أي مشروع يتم الانتهاء منه بالكامل يدخل حيز الخدمة على الفور، مؤكدا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عاين هذا الأمر بنفسه خلال جولاته الميدانية في بعض القرى بالمحافظات على مدار الفترات الماضية.

ولفت تحديدًا إلى مشروعات صرف صحي ومياه شرب شوهدت وهي تعمل على أرض الواقع، ما يؤكد الحرص على الانتهاء من الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين وتمتعهم بها.