الصين تدعم محادثات واشنطن وكييف لوقف الحرب الأوكرانية

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أعلنت الصين، الثلاثاء، دعمها للمحادثات الأمريكية الأوكرانية الجارية في السعودية، الرامية إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت متحدثة وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، بمؤتمر صحفي بالعاصمة بكين، إن "الصين تدعم كل الجهود التي من شأنها أن تسهم في التوصل إلى حل سلمي للأزمة".

وأكدت استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي من أجل لعب دور بنّاء في الحل السياسي للأزمة الأوكرانية، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت: "نأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من إيجاد حل عادل ودائم يكون مقبولا للجميع".

والثلاثاء، انطلقت بمدينة جدة السعودية، محادثات أمريكية أوكرانية لبحث وقف إطلاق النار بين كييف وموسكو.

وفي 18 فبراير الماضي استضافت الرياض لقاء غير مسبوق جمع وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بشأن محادثات السلام المتوقعة لإنهاء حرب أوكرانيا.