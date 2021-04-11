سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ظهر الأمير الأردني حمزة بن الحسين، في مراسم رسمية جرت في بلاده، اليوم الأحد.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، صورة للملك عبدالله الثاني وولي العهد وعدد من الأمراء، من بينهم الأمير حمزة، خلال زيارة لأضرحة ملكية، بالتزامن مع احتفال المملكة بمئوية تأسيسها.

وكانت المملكة الأردنية قد أعلنت مؤخرا عن اعتقالات طالت مسؤولين سابقين بعد رصد اتصالات مع جهات خارجية.

وأعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لاحقا أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، مع "جهات خارجية" وما تسمى بـ"المعارضة الخارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة".

وأعلن العاهل الأردني بعد ذلك أن الفتنة "قد وُئدت".