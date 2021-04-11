السعودية: تنفيذ مشروعات إغاثية بقطاع الأمن الغذائي في اليمن بتكلفة 191 مليون دولار

نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عددا من المشاريع الإغاثية في قطاع الأمن الغذائي والتغذية باليمن بتكلفة بلغت 191 مليون دولار، وذلك ضمن منحة سعودية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2020، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد، أن المركز قام بدعم الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات اليمنية بتقديم أكثر من 81 طنا من المواد الغذائية بقيمة 138 مليون دولار أمريكي، كما تمت تلبية أولويات احتياجات الأمن الغذائي والاحتياجات التغذوية الناتجة عن تقرير (آي بي سي) لتحليل انعدام الأمن الغذائي في اليمن بقيمة 40 مليون دولار.

ونفذ المركز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على تقديم خدمات التغذية الأساسية لتقليل معدل الوفيات لأقل من 5 سنوات بقيمة 5 ملايين و500 ألف دولار، إلى جانب تعاون المركز مع منظمة "اليونيسيف" بالتدخل الغذائي الوقائي والمنقذ للحياة لمعالجة سوء التغذية بين الأطفال والنساء في اليمن بقيمة 7 ملايين و600 ألف دولار.