السعودية تسمح بإقامة صلاة التراويح في المساجد لمدة 30 دقيقة

سمحت السلطات السعودية بإقامة صلاة التراويح في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، بناء على وصاية اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجاء في التعميم، الصادر عن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ، مساء اليوم الأحد، "أوصت اللجنة بتجمع صلاة التراويح والقيام وألّا تتجاوز 30 دقيقة مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، وذلك لتقليل مدة تواجد المصلين مما يسهم في الحد من فرص التفشيات نظرا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك أثناء وقت الصلوات والتراويح، وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليا من اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس".